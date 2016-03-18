Опозиційні сили прагнуть швидкого прогресу плану політичних змін у Сирії

Про це заявив у четвер, 17 березня, спецпредставник ООН з Сирії Стаффан де Містура, передає Deutsche Welle.

Він зазначив, що сторони, однак, погодилися зберегти територіальну цілісність країни та відмовилися від федералізації.

Останні три дні в Сирії були "напрочуд спокійними", сказав він. "Чесно кажучи, це ще не закономірність. Варто зберігати пильність, речі можуть змінитися дуже швидко", - цитує його агенція Reuters.

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У свою чергу противники режиму Башара Асада прагнуть швидкого прогресу із запропонованим ООН шестимісячним планом щодо політичного переходу у Сирії. Де Містура назвав наданий комітетом план політичних змін детальним.

"Ми хочемо рухатися швидко, уникати процесів, що не приносять результатів", - наводить агенція слова представниці Високого комітету з переговорів Басми Кодмані.

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