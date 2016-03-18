Ймовірного організатора паризьких терактів Абдеслама доставили у лікарню

Про це повідомляє "Газета.Ru" з посиланням на RTL.

Повідомляється, що Абдеслама відвезли до лікарні на машині швидкої допомоги.

Інформації про закінчення спецоперації поки не надходило.

За даними бельгійської газети DH, поліція виявила його в ході спецрейду, проведеного в брюссельському кварталі Моленбек.

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Нагадаємо, масові теракти сталися в Парижі увечері 13 листопада. Відповідальність за них незабаром взяли бойовики "Ісламської держави".

Групи бойовиків практично одночасно влаштували вибухи смертників поблизу двох входів на стадіон Stade de France під час футбольного матчу Франція-Німеччина.

Також терористи захопили заручників у театрі Bataclan під час концерту Eagles of Death Metal. Інша група напала на кілька ресторанів. У результаті всіх атак загинуло 130 осіб, близько 300 отримали поранення.