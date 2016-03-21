Кораблі ВМФ Росії наблизилися до морських кордонів Латвії

Про це 20 березня повідомили у своєму Twitter Національні збройні сили (НВС) країни, передає РБК.

Згідно з повідомленням ВНС Латвії, російські кораблі «Сторож» і «Кривак» наблизилися на відстань в 8,5 морських миль від територіальних вод Латвії. З повідомлення випливає, що вони були помічені в латвійській виключній економічній зоні.

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Латвія неодноразово повідомляла про виявлення російських військових судів і з меж країни. Так, 3 травня минулого року збройні сили Латвії зафіксували в п'яти милях від територіальних вод країни ескадру російських військових кораблів, до складу якої входила підводний човен.