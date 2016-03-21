Кількість бідних в Росії зросла до максимуму з 2006 року

Це максимальний показник з 2006 року, коли за межею бідності в країні жили 21,6 млн росіян, передає Бі-бі-сі. У 2014 році число бідних в Росії становило 16,1 млн осіб. Рівень бідності в країні в минулому році зріс до 13,4%, з 11,2% в 2014 році.

Читайте такожРосія готує продуктові картки для населення - ЗМІ

Дані по кількості бідних були представлені без урахування статистики по анексованому Криму.

Міністр праці та соціального захисту Росії Максим Топілін в лютому заявляв, що 60-70% проживаючих за межею бідності - це сім'ї з дітьми. За прогнозом міністра, в 2016 році зарплати в реальному вираженні, тобто з урахуванням інфляції, будуть знижуватися на 3-4%.

У минулому році реальні зарплати в Росії почали скорочуватися на тлі девальвації рубля і високої інфляції. Зростання зарплат в номінальному вираженні також сильно сповільнилося.

За версією експертів Інституту соціології РАН, бідною слід вважати людину, яка не в змозі забезпечити собі нормальне харчування і проживання в оптимальних умовах, а також користуватися послугами платної медицини.