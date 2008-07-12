Туреччина відминила візи для естонців

Громадяни Естонії з 12 липня можуть в`їжджати на територію Туреччини без віз, повідомила прес-служба естонського МЗС, і перебувати в Туреччині без візи до 90 днів протягом півроку. Для осіб, що не мають естонського громадянства, порядок в`їзду до Туреччини залишається тим самим - вони повинні оформляти візу.

Прем`єр-міністр Естонії Андрус Ансіп і голова уряду Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган обмінялися дипломатичними нотами про нову візову угоду між Естонією і Туреччиною на зустрічі 18 березня в Стамбулі.

У 2007 році в Туреччині побували майже 30 тисяч туристів з Естонії.