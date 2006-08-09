На американському космічному кораблі «Атлантіс» полетить українка

У Флориді (США) почалася підготовка до запуску космічного корабля «Атлантіс», на борту якого перебуватиме Хайдемарі СТЕФАНИШИН-ПАЙПЕР - українка за походженням.

Як повідомляє сьогодні “Україна молода”, 7 серпня до Центру космічних польотів ім. Кеннеді на мисі Канаверал, штат Флорида, прибула команда американського космічного човника «Атлантіс». Її завданням є проведення останніх тренувань та тестів перед запланованим на 27 серпня стартом космічного корабля. Команда «Атлантіса» складається з п`яти чоловіків та однієї жінки: командир корабля Брент ДЖЕТТ, пілот Кріс ФЕРГЮСОН, астронавт Канадської космічної агенції Стів МАКЛІН та троє фахівців місії — Ден БЕРБЕНК, Джо ТЕННЕР і Хайдемарі СТЕФАНИШИН-ПАЙПЕР.

Головним завданням команди є доставка на Міжнародну космічну станцію (МКС) додаткових сонячних батарей, без яких не можна закінчити будівництво цієї станції. Будівництво станції було практично припинене після трагічної катастрофи шатла «Колумбія» 2003 року, коли згоріли всі семеро членів екіпажу цього корабля. Відтоді чергові космічні експедиції лише підтримують життєдіяльність на МКС. Після вдалого польоту космічного човника «Діскавері» минулого місяця космічна агенція НАСА увімкнула «зелене світло» для першого із запланованих 16 польотів шатлів. Завдяки цим польотам будівництво станції буде закінчене до 2010 року, після цього космічні човники виведуть з експлуатації, а на зміну їм має прийти нове покоління шатлів.

Для нас майбутній політ «Атлантіса» знаменний тим, що єдина в команді корабля жінка є українкою за походженням.

Х.СТЕФАНИШИН-ПАЙПЕР народилася 7 лютого 1963 року в Міннесоті в родині українця та німкені: Михайла та Адельгейд СТЕФАНИШИНИХ. Батько її вже помер. Хайді чудово володіє мовами обох батьків. За чутками, у дитинстві їздила в табори українських пластунів у США. Одружена з Гленом ПАЙПЕРОМ, із яким має одну дитину. В 1984 році отримала диплом бакалавра за спеціальністю інженер-механік у Массачусетському технологічному інституті, а через рік - диплом магістра. Працювала у Військово-морських силах США, має досвід рятувальних підводних операцій. Обрана кандидатом в астронавти НАСА в квітні 1996 року. Після тренування кваліфікована як «спеціаліст місії» для космічних польотів. За час польоту вона має здійснити два виходи у відкритий космос.

В інтерв`ю Українській службі Бі-Бі-Сі Х.СТЕФАНИШИН-ПАЙПЕР розповіла, що до свого першого польоту в космос вона тренувалася чотири роки. Політ на «Атлантісі» має тривати 11 днів, упродовж яких заплановано три виходи в космос, кожен тривалістю приблизно шість годин. Х.СТЕФАНИШИН-ПАЙПЕР буде учасницею першого і третього.

Х.СТЕФАНИШИН-ПАЙПЕР також зізналася, що в Україні мешкають два брати і дві сестри її батька і вона разом зі своїми братами мріє колись відвідати Україну та зустрітися з українськими родичами.