Посол США: питання вступу України до НАТО має вирішуватися на референдумі

Посол США в Україні Вільям ТЕЙЛОР вважає, що питання про вступ України до НАТО має вирішуватися на референдумі, і лише українцями". Про це посол заявив сьогодні на зустрічі з журналістами в Донецькому прес-клубі.

"Кінець-кінцем, ні американці, ні європейці, ні росіяни повинні вирішувати це питання. Це питання повинні вирішувати тільки українці", - сказав В.ТЕЙЛОР.

За його словами, "ми з великим інтересом стежили за тим, як це питання обговорювалося політиками під час підписання Універсалу, під час круглого столу".

"І формулювання в Універсалі щодо НАТО, щодо російської і української мов, на наш погляд, виглядають дуже конструктивними і позитивними", - зазначив В.ТЕЙЛОР.

Він висловив упевненість, що "впродовж наступних декількох років українці дебатуватимуть, обговорюватимуть "за і проти" щодо вступу України до НАТО".

"Згідно з Універсалом через декілька років має відбутися референдум із цього питання. Я вважаю, що це правильний шлях вирішення цього питання", - додав посол.