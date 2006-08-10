У ліванському місті Кайам (Khiyam) між ізраїльськими військами і бойовиками "Хезболлах" йде запеклий бій. Про це повідомляє телеканал CNN з посиланням на ліванські військові джерела і спостерігачів ООН.

"За даними ліванських військових джерел і спостерігачів ООН, запеклий бій спалахнув між ізраїльськими військами і бойовиками "Хезболлах" в Кайамі, який Ізраїль вважає опорним пунктом "Хезболлах", - повідомляє телеканал.

Окрім цього, ізраїльська важка артилерія обстрілює південний район Лівану, тоді як ізраїльські загони під прикриттям танків і бойових машин піхоти просуваються уздовж кордону, уточнює телеканал.

В той же час, за словами представника уряду Ізраїлю Мірі Ейсен (Miri Eisen), операція в Кайамі не є частиною нової розширеної військової кампанії, схваленої напередодні ізраїльським Кабінетом Безпеки.

"Це невелика операція, яка тільки виглядає великою з точки, звідки ми зараз дивимося, але це не відкриття нового фронту", - сказала Ейсен.

РІА "Новости"