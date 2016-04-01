Стали відомі країни, що втратили найбільше мільйонерів

До мільйонерів автори віднесли людей, статки яких оцінюється в $1 млн і більше, пише РБК.

При складанні доповіді використовувалися статистичні дані про запити на візи інвестора і продаж нерухомості, опитування мільйонерів і експертів та дані ЗМІ. Міста і країни ранжувалися в залежності від чисельних показників по відтоку чи притоку, а не від відсоткового співвідношення.

Перше місце по відтоку мільйонерів зайняла Франція. З країни за рік виїхали 10 тис. осіб із статком не менше $1 млн. Число мільйонерів у країні знизилося на 3%, до 323 тис. На другому місці «антирейтингу» — Китай, звідки виїхали 9 тис. (1%) мільйонерів. При цьому Китай «виробляє» набагато більше нових мільйонерів, ніж втрачає, а з підвищенням рівня життя в країні мільйонери можуть почати повертатися, наголошується в доповіді. Третє місце зайняла Італія, втратила 6 тис. (2%) мільйонерів.

З Росії в минулому році виїхали 2 тис. мільйонерів, а загальне число мільйонерів у країні знизилося на 2%, до 127 тис.

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Автори доповіді пояснюють від'їзд мільйонерів з Франції зростанням релігійної напруженості і попереджають, що в найближчі 10 років відтік з країни посилиться. З негативним впливом через релігійні підстави у найближчому майбутньому також можуть зіткнутися Бельгія, Німеччина, Швеція і Великобританія, наголошується в доповіді.

Першість у списку країн, які наростили кількість мільйонерів в 2015 році, дісталося Австралії. В країну в 2015 році приїхали 8 тис. мільйонерів (3%), їх кількість зросла до 290 тис. На другому місці — США, куди приїхали 7 тис. мільйонерів. Автори доповіді нарахували в США 4,18 млн мільйонерів, тому в відсотковому співвідношенні різниця виявилася нульовою. На третьому місці — Канада, куди приїхали 5 тис. мільйонерів (зростання на 2% — до 292 тис.).

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Лідером у списку міст по відтоку мільйонерів став Париж. Столицю Франції в 2015 році покинули 7 тис. мільйонерів (6%). Більшість виїхали з Парижа в Великобританію, США, Канаду, Австралію та Ізраїль. Лідером по надходженню мільйонерів з міст став Сідней, куди приїхали 4 тис. мільйонерів.