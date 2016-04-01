Шанси терористів отримати ядерні матеріали зменшуються - Обама

Про це повідомляє "Газета.Ru" з посиланням на Reuters.

За його словами, конвенція набуде чинності в найближчі тижні. Обама зазначив, що в даний час «ключову угоду» - Конвенцію з фізичної безпеки ядерних матеріалів - ратифікували 102 країни.

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«Працюючи разом, наші країни ускладнили терористам можливість отримати ядерні матеріали», - сказав він на полях саміту з ядерної безпеки у Вашингтоні.

Обама підкреслив, що світ "деякою мірою зменшив" ризик від ядерної зброї, але загроза все ще існує.