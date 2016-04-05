США, Франція і РФ відправлять представників до зони конфлікту в Нагірному Карабасі

Про це повідомляє Deutsche welle.

Як заявив міністр закордонних справ Франції Жан-Марк Еро за підсумками сьогоднішніх перемовин у Мінському форматі, США, Франція та Росія планують відправити своїх представників до Азербайджану, Вірменії та самопроголошеної "Нагірно-Карабаської Республіки".

"Ми бачимо, що збройний конфлікт не може бути ані рішенням, ані статусом-кво", - заявив Еро після перемовин зі своїм німецьким колегою Франком-Вальтером Штайнмаєром.

Глава німецького МЗС, своєю чергою, повідомив, що свою місію до зони конфлікту відправить також Організація з безпеки і співробітництва в Європі (ОБСЄ), у якій цього року головує Берлін.

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Як повідомляв УНІАН, загострення давнього конфлікту між Азербайджаном та Вірменією навколо Нагорного Карабаху відбулося в ніч з 1 на 2 квітня.

Вдень 5 квітня стало відомо, що вірменська та азербайджанська сторони домовились про двостороннє припинення вогню.