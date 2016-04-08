"Прориву не відбувається": У Держдумі засмучені, що подаровані Керрі матрьошки не рятують ситуацію з переговорами

Про це він заявив на парламентських слуханнях у Держдумі РФ, повідомляє РИА «Новости».

Пушков вважає, що держсекретар США Джон Керрі може скільки завгодно відвозити подаровані матрьошки з Москви, але прориву поки не відбувається.

«Є серйозна конфронтаційне русло, яке демонтувати буде, судячи з усього, не просто. Те відчуття, яке є у частини нашої еліти, що от зараз приїде Керрі і ми про щось там домовимося... Але чомусь кожен раз, коли приїжджає Керрі, він відвозить чергову матрьошку, але прориву не відбувається», - заявили в Держдумі.

Читайте такожРосії варто готуватися до нових санкцій ПАРЄ - DW