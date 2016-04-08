"Прориву не відбувається": У Держдумі засмучені, що подаровані Керрі матрьошки не рятують ситуацію з переговорами
15:13, 08 квітня 2016Світ
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Голова комітету Держдуми РФ з міжнародних справ Олексій Пушков заявив, що прориву в діалозі між Росією і США поки не спостерігається.
REUTERS
Про це він заявив на парламентських слуханнях у Держдумі РФ, повідомляє РИА «Новости».
Пушков вважає, що держсекретар США Джон Керрі може скільки завгодно відвозити подаровані матрьошки з Москви, але прориву поки не відбувається.
«Є серйозна конфронтаційне русло, яке демонтувати буде, судячи з усього, не просто. Те відчуття, яке є у частини нашої еліти, що от зараз приїде Керрі і ми про щось там домовимося... Але чомусь кожен раз, коли приїжджає Керрі, він відвозить чергову матрьошку, але прориву не відбувається», - заявили в Держдумі.
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Раніше Пушков заявив, що Пентагон відправив американський спецназ до Іраку і Сирії, щоб "перехопити ініціативу в боротьбі з терористами на Ближньому Сході".
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