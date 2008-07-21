Пентагон: піти з Іраку треба тихо і несподівано

Голова об`єднаного комітету начальників штабів США адмірал Майк Муллен висловив побоювання щодо встановлення точних термінів для скорочення американських військ в Іраку. Кращий спосіб визначити необхідну кількість військ - оцінивши існуючі умови і проконсультувавшись з американськими воєначальниками, заявив М.Муллен. Він додав, що ситуація із стабільністю в Іраку може опинитися під загрозою, якщо терміни виведення американських військ будуть наперед визначені, передає Associated Press.

При цьому якщо умови в Іраку далі поліпшуватимуться, керівництву США можна буде рекомендувати подальше скорочення контингенту військ в країні вже восени цього року, вважають у Пентагоні.

Рішення про встановлення тимчасового проміжку для скорочення американських військ в Іраку було ухвалене напередодні після відеоконференції між президентом США Джорджем Бушем і прем`єр-міністром Іраку Нурі аль-Малікі.

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