У Москві відбувся пікет на підтримку Савченко, поліція затримала активістів

Про це повідомляє Радіо Свобода.

Як повідомив один з активістів Марк Гальперін, затримання відбулося, коли пікетувальники, які змінювали один одного біля пам'ятника, вже збиралися йти.

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Пізніше сайт "ОВС-Інфо" повідомив, що Гальперіна, Артема Звягіна і Михайла Каданера з дільниці відпустили. Протокол силовики не склали, але з кожним провели "профілактичну бесіду".

Як повідомляв УНІАН, 22 березня, Донецький міський суд Ростовської області (Росія) засудив Савченко до 22 років ув'язнення за нібито вбивство двох російських журналістів.

Після оголошення вироку вона заявила, що не буде подавати апеляцію, і з 6 квітня відновила суху голодовку, вимагаючи свого повернення в Україну.