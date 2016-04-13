У штаб-квартирі офшору Mossack Fonseca влада Панами проводить обшуки

Про це йдеться на сайті панамської газети La Prensa, передає РБК-Україна.

Зазначається, що у слідчих діях беруть участь працівники нещодавно створеного особливого підрозділу прокуратури щодо протидії організованій злочинності, а також фахівці по боротьбі з відмиванням грошей і фінансуванням терористичної діяльності. Підтримку їм надають поліцейські.

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За даними генеральної прокуратури, співробітники компанії "не співпрацюють" з прокурором. За останні кілька днів обшуки пройшли в перуанському і сальвадорському представництвах Mossack Fonseca.

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Як повідомляв УНІАН, так звані "панамські документи" або "панамський архів", які містять конфіденційні документи панамської юридичної компанії Mossack Fonseca, отримали широкий розголос 3 квітня 2016 року.

Документи були отримані німецької газети Süddeutsche Zeitung у 2015 році. Протягом року пул міжнародних журналістів під фінансуванням американською некомерційною організацією Міжнародного консорціуму журналістських розслідувань (ICIJ) вивчав ці документи.

Документи охоплюють період з 1977 по 2015 років. Основна тематика розслідувань, проведених на основі "панамських документів", - наявність прихованої власності політиків і пов'язані з цим конфлікти інтересів і дані про секретні офшорні компанії.

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