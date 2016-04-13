Кейт Міддлтон і принц Вільям відвідали Центр дикої природи в Індії (фоторепортаж)

17:08, 13 квітня 2016
Світ
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Спадкоємець британського престолу принц Вільям і його дружина Кейт Міддлтон 13 квітня відвідали Центр дикої природи Національного парку Казіранга в Індії.

REUTERS

Як повідомляє Reuters, герцог і герцогиня Кембриджські поспілкувалися з жителями села Панбарі в Казиранзі та взяли участь у прикрасі статуї для Параду слонів в Казиранге.

Також подружжя побували на сафарі-прогулянці в Центрі дикої природи в Національному парку Казіранга. Кейт і Вільям напоїли водою дитинчат рідкісних тварин і поспілкувалися з доглядачами парку.

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Площа території, займаної парком, становить 688 квадратних кілометрів. У парку знаходяться чудові тропічні ліси, ріки, полонини. Всесвітню популярність парку принесло те, що тут знаходиться найбільша (2/3 світової чисельності) в світі популяція однорогого носорога. Також у парку можна побачити тигрів, слонів, губачей, бенгальських котів, кішок-рибалок, гаурів, барасингів і багатьох інших диких тварин.

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