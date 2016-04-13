Кейт Міддлтон і принц Вільям відвідали Центр дикої природи в Індії (фоторепортаж)

Як повідомляє Reuters, герцог і герцогиня Кембриджські поспілкувалися з жителями села Панбарі в Казиранзі та взяли участь у прикрасі статуї для Параду слонів в Казиранге.

Також подружжя побували на сафарі-прогулянці в Центрі дикої природи в Національному парку Казіранга. Кейт і Вільям напоїли водою дитинчат рідкісних тварин і поспілкувалися з доглядачами парку.

Читайте такожБританські вчені готують доповідь про складність харчування панд (фоторепортаж)

Площа території, займаної парком, становить 688 квадратних кілометрів. У парку знаходяться чудові тропічні ліси, ріки, полонини. Всесвітню популярність парку принесло те, що тут знаходиться найбільша (2/3 світової чисельності) в світі популяція однорогого носорога. Також у парку можна побачити тигрів, слонів, губачей, бенгальських котів, кішок-рибалок, гаурів, барасингів і багатьох інших диких тварин.

Як повідомляв УНІАН, учасниці конкурсу краси Miss Eco Universe 2016 сфотографувалися на тлі єгипетських пірамід на околиці Каїра.