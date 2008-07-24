Сто працівників АЕС у Франції дістали радіоактивне опромінення

Сто працівників одного з об`єктів французької АЕС "Трікастен" дістали легке опромінення в результаті викиду радіоактивного пилу, повідомляє Лента.ру з посиланням на AFP. Інцидент відбувся під час проведення робіт на виведеному з експлуатації реакторі, яким управляє енергетична компанія EDF.

За словами представника компанії, доза опромінювання була значно меншою за допустимий рівень, проте всіх постраждалих в профілактичних цілях обстежено і відправлено додому. Національне агентство з атомної безпеки (ASN) заздалегідь присвоїло інциденту нульовий рівень небезпеки за шкалою від 0 до 7.

Нагадаємо, на початку липня на заводі з виробництва ядерного палива на території АЕС "Трікастен" стався великий витік незбагаченого урану. Інцидент викликав широкий суспільний резонанс і привів до звільнення директора філіалу компанії, що управляє заводом.

За словами глави ASN Жан-Крістофа Ніла (Jean-Christophe Niel), обидві події ніяк не пов`язані між собою і обумовлені індивідуальними чинниками.

Комплекс АЕС "Трікастен" займає площу близько 600 гектарів і є одним з найбільших у світі. На його території розташовано чотири атомні реактори, які виробляють близько шести відсотків всієї електроенергії Франції