У НАТО не виключають, що ІДІЛ може розділитися на дві частини
20:37, 19 квітня 2016Світ
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ІДІЛ намагається роздобути елементи для створення зброї масового ураження.
REUTERS
Про це заявив заступник генсека НАТО Джеймі Шиа, повідомляє The Telegraph.
За його словами, одна частина буде намагатися зберегти під своїм контролем території Сирії та Іраку, а інша займеться формуванням підпільних екстремістських осередків у Європі для організації терактів.
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Зараз бойовики намагаються дістати елементи для створення зброї масового ураження, так як планують здійснити в Європі атаки з використанням біологічної і ядерної зброї.
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