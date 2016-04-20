В Еквадорі за кілька днів після загибелі 500 людей стався новий землетрус

Як повідомляє Reuters за інформацією Тихоокеанського центру попередження про цунамі, епіцентр останнього поштовху знаходиться неподалік від попереднього - за 70 км від міста Есмеральдас на тихоокеанському березі.

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Очевидці у зоні лиха розповіли агентству, що два сильні поштовхи тривалістю близько 30 секунд були відчутні у Кохіміес неподалік від узбережжя, яке постраждало від останнього землетрусу.

Геофізичний інститут Еквадору наголошує, що поштовхи, які сталися о 3:33 за місцевим часом, не викликали цунамі.

Як повідомляв УНІАН, за останніми даними, жертвами руйнівного землетрусу магнітудою 7,8 в Еквадорі стали 507 осіб, 11 з них - громадяни інших держав.