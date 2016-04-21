В Еквадорі вводять податок для багатіїв для відновлення країни після землетрусу
Президент Еквадору Рафаель Корреа оголосив про введення низки спеціальних заходів для відновлення країни після руйнівного землетрусу, жертвами якого стали як мінімум 570 осіб.
За попередніми даними, завдані стихією збитки можуть скласти близько 3 млрд доларів.
Серед заходів, запропонованих президентом, - підвищення податку з продажів з 12% до 14% протягом одного року.
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Крім того, громадяни країни з капіталом понад 1 млн доларів будуть зобов'язані виплатити державі 0,9% свого статку, передає Російська служба ВВС.
Ті, чий щомісячний дохід становить 1000 доларів, повинні будуть виплатити суму, яка дорівнює їх доходу за один день, а ті, хто отримують по 2000 доларів віддадуть свою зарплату за 2 дні і т. д.
За словами Рафаеля Корреа, представники всіх верств населення, як очікується, внесуть свій внесок у відновлення країни.
Раніше Світовий банк заявляв, що економіка Еквадору скоротиться на 2% в цьому році через падіння світових цін на нафту.