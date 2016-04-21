В Еквадорі вводять податок для багатіїв для відновлення країни після землетрусу

За попередніми даними, завдані стихією збитки можуть скласти близько 3 млрд доларів.

Серед заходів, запропонованих президентом, - підвищення податку з продажів з 12% до 14% протягом одного року.

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Крім того, громадяни країни з капіталом понад 1 млн доларів будуть зобов'язані виплатити державі 0,9% свого статку, передає Російська служба ВВС.

Ті, чий щомісячний дохід становить 1000 доларів, повинні будуть виплатити суму, яка дорівнює їх доходу за один день, а ті, хто отримують по 2000 доларів віддадуть свою зарплату за 2 дні і т. д.

За словами Рафаеля Корреа, представники всіх верств населення, як очікується, внесуть свій внесок у відновлення країни.

Раніше Світовий банк заявляв, що економіка Еквадору скоротиться на 2% в цьому році через падіння світових цін на нафту.