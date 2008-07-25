Обама пообіцяв Європі нову Америку

Кандидат в президенти США Барак Обама пообіцяв Європі кращу, уважнішу Америку і довгу співпрацю. Як пише газета The Times, про це він розповів, виступаючи в Берліні з промовою, яка постійно переривалася схвальними вигукуваннями «Президент». Спочатку мова Обами була трохи скута, але потім він спіймав натхнення. Як відзначають політологи, суть його промови полягала в тому, що Америка готова йти на тіснішу співпрацю і виправляти свої помилки. Слова Обами були підтримані жителями Берліна, що стало свідоцтвом для багатьох американців про те, що Обама зможе змінити образ США закордоном.

Газета.ру