Обама пообіцяв Європі нову Америку
08:07, 25 липня 2008Світ
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США готові "виправляти помилки"
Кандидат в президенти США Барак Обама пообіцяв Європі кращу, уважнішу Америку і довгу співпрацю. Як пише газета The Times, про це він розповів, виступаючи в Берліні з промовою, яка постійно переривалася схвальними вигукуваннями «Президент». Спочатку мова Обами була трохи скута, але потім він спіймав натхнення. Як відзначають політологи, суть його промови полягала в тому, що Америка готова йти на тіснішу співпрацю і виправляти свої помилки. Слова Обами були підтримані жителями Берліна, що стало свідоцтвом для багатьох американців про те, що Обама зможе змінити образ США закордоном.
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