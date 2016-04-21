У Москві презентували фінальний проект пам'ятника київському князю Володимиру (фото)

Фінальний проект сьогодні, 21 квітня, оприлюднило Російське військово-історичне товариство (РВИО).

Як повідомляє ТАСС з посиланням на директора департаменту державної охорони об'єктів культурної спадщини Міністерства культури РФ Володимира Цветнова, висота пам'ятника без постаменту складе 16 метрів.

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"Висота пам'ятника становитиме 16 метрів без п'єдесталу з хрестом. Пам'ятник виконаний з бронзи, п'єдестал з граніту", - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, 3 листопада, на Боровицькій площі в центрі Москви пройшла церемонія встановлення каменю на честь початку будівництва пам'ятника київському князю Володимиру.