У Нігерії пірати захопили судно з українсько-російським екіпажем

У Нігерії пірати захопили судно „Геркулес” з українсько-російським екіпажем.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства закордонних справ України, за повідомленням Посольства України у Федеративній Республіці Нігерія, в другій половині дня 24 липня ц.р. у відкритому морі біля Боні Айленд, штат Ріверз, Нігерія, стався напад на судно „Геркулес”, яке обслуговує нафтові платформи італійської компанії “Saipem”. За інформацією Державної служби безпеки Нігерії, 12 членів екіпажу судна є громадянами України та Росії.

Близько дев’ятої години ранку 25 липня ц.р. судно та 7 членів екіпажу було звільнено. Решту, 5 моряків викрадачі вивезли у невідомому напрямку.

На даний час з’ясовується інформація можливого перебування серед викрадених осіб громадяни України.

Посольство підтримує постійний контакти з Державною службою безпеки Нігерії та Посольством РФ у Нігерії.