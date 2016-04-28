В організмі співака Прінса знайшли сліди сильних знеболювальних - CNN

Про це на умовах анонімності розповів співробітник правоохоронних органів, передає РБК з посиланням на CNN.

Джерело пояснило, що ці таблетки зазвичай використовуються, щоб полегшити біль. Правоохоронці принесли їх в управління з боротьби з наркотиками, щоб фахівці допомогли в розслідуванні обставин смерті музиканта.

Як розповів співрозмовник, згідно з однією з версій, причиною незапланованої посадки особистого літака музиканта 15 квітня стала реакція організму співака на болезаспокійливі. При цьому поліцейським необхідно дочекатися результатів аутопсії і токсикологічної експертизи, щоб зробити подальші висновки.

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Слідчі заявляли, що при дослідженні тіла Прінса вони не знайшли жодних ознак самогубства.

За даними The Star Tribune, зараз поліція намагається з'ясувати, чи виписувалися знайдені препарати співакові. Вони чтосуються ліків, які повинні відпускатися тільки за рецептом лікаря.

Тіло Прінса виявили в четвер, 21 квітня, в ліфті будівлі комплексу Paisley Park. Музикантові було 57 років. Зазначалося, що незадовго до смерті він переніс важку форму грипу. ЗМІ також повідомили, що за шість днів до смерті Прінса лікували від передозування наркотиків.

У 2005 році ім'я Прінса було занесене в Зал слави рок-н-ролу. Найвідомішим його диском вважається Purple Rain (1984 рік), він регулярно входить у списки найкращих альбомів епохи рок-н-ролу. Співак був лауреатом премій "Греммі", "Оскар" і "Золотий глобус".

Прінс записував композиції у жанрах ритм-енд-блюз, фанк і рок. Перший диск вийшов у 1978 році. За роки кар'єри артист випустив понад 20 альбомів.