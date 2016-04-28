Невідомі облили Навального хімічною рідиною: опозиціонер назвав акцію скоординованою

Про це повідомив сам Навальний на своєму сайті.

«Виявляється, я сьогодні в хорошу компанію потрапив. Підійшов до дверей офісу - знову два нікчеми. Один хлюпнув якоюсь їдкою синьою хімічною рідиною. Добре, що в очі не потрапив. І бігти», - йдеться в повідомленні.

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«Ну я по своїй традиції трохи побігав за ним по стоянці (з боку, думаю, виглядало як шоу Бенні Хілла), потім плюнув і поїхав додому переодягатися. Сорочку довелося викинути, зараз борюся за рюкзак і куртку, але, швидше за все, програю. Заходжу в інтернет - схожа фігня з письменником Людмилою Улицької, тільки виродки облили її зеленкою прямо на шкільному конкурсі, потрапивши і дітей», - додав опозиціонер.

Навальний вважає, що ця акція скоординована.

"Веселого, до речі, мало. Це все закінчиться плесканням кислотою в обличчя при явній підтримці поліції і спецслужб. Потуранням це вже не назвеш. Ясно ж, хто поставляє інформацію про те, хто куди їде і коли приїде", - зазначив він.