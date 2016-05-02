Пропагандистів російського телеканалу не пустили в Естонію

Про це повідомляє прес-служба ВГТРК.

Журналісти планували потрапити в естонське селище Визу, однак на прикордонному контролі в Нарві у них забрали паспорти, які повернули лише через годину вже з анульованими шенгенськими візами.

"Як заявили прикордонники, журналісти не можуть працювати в Естонії з туристичним Шенгеном, отриманим у Фінляндії. В паспорти поставили відмітки про те, що у в'їзді відмовили через недостовірну інформацію про мету перебування, представлену під час в'їзду", — розповіла Фісенко.