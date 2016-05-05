Ізраїль 5 травня згадує жертв Голокосту (фоторепортаж)

День катастрофи (Йом ха-Шоа) є національним днем пам'яті і жалоби в Ізраїлі та за його межами, встановлений Кнесетом в 1951 році. В цей день по всьому світу згадуються євреї, які стали жертвами нацизму під час Другої світової війни.

Йом ха-Шоа відзначається щороку 27 нісана за єврейським календарем, в цьому році він припадає на 5 травня.

В цей день у синагогах проходять особливі служби, а на кладовищах проходять меморіальні церемонії.

О 10 годині ранку в цей день по всій країні звучить сирена, під час якої завмирає весь Ізраїль, і громадяни двома хвилинами мовчання віддають данину пам'яті загиблим. При цьому не важливо, де вони перебувають у цей час: йдуть по вулиці, їдуть а автобусі, поїзді або машині або перебувають на роботі чи вдома.

Крім того, в цей день ізраїльтяни моляться про те, щоб часи загибелі і жаху ніколи не повторилися.

Терміном Голокост називають переслідування і масове знищення євреїв, що жили в Німеччині, на території її союзників і на окупованих ними територіях під час Другої світової війни; систематичне переслідування і знищення європейських євреїв нацистською Німеччиною та колабораціоністами протягом 1933-1945 років. Є одним з найбільш відомих прикладів геноциду в XX столітті.

У більш широкому сенсі Голокостом вважається переслідування і масове знищення нацистами представників різних етнічних і соціальних груп (військовополонених, слов'ян, поляків, євреїв, циган, гомосексуальних чоловіків, масонів, безнадійно хворих та інвалідів тощо) в період існування нацистської Німеччини.

Як повідомляв УНІАН, 29 вересня 2016 року в Україні заплановано проведення жалобних заходів у зв'язку з 75-ю річницею трагедії Бабиного Яру, який під час Другої світової війни використовувався нацистами як місце масових розстрілів.