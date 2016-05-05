У Вірменії спростували повідомлення про схвалення законопроекту щодо визнання незалежності Нагірного Карабаху

Про це повідомляє ТАСС з посиланням на прес-секретаря прем'єр-міністра республіки Гоара Погосяна.

"У документі говориться, що прийняття рішення про визнання Нагірного Карабаху буде зумовлене результатами обговорень між Вірменією і Нагірним Карабахом, з урахуванням подальшого розвитку обстановки, в тому числі, зовнішніми факторами", - зазначила прес-секретар.

"Отже, на нинішньому етапі уряд не схвалював законопроект про визнання Нагірного Карабаху", - сказала Погосян.

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Раніше сьогодні ЗМІ повідомили, що уряд Вірменії схвалив законодавчу ініціативу опозиційних депутатів про визнання Нагірного Карабаху і направив її на розгляд в парламент республіки.

Разом з тим Азербайджан заявив, що розцінює як "провокацію" пропозицію опозиційних депутатів парламенту Вірменії уряду республіки про розгляд законопроекту про визнання незалежності Нагірного Карабаху

У Нагірному Карабасі на лінії зіткнення конфліктуючих сторін в ніч на 2 квітня різко загострилася обстановка: почалися запеклі збройні сутички, після чого сторони конфлікту звинуватили одне одного у порушенні перемир'я.

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5 квітня було досягнуто домовленості про припинення військових операцій на лінії зіткнення азербайджанських та вірменських військ, однак відтоді сторони повідомляють про періодичні короткочасні перестрілки в районі лінії зіткнення.