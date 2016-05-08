Турецькі військові ліквідували 55 терористів "Ісламської держави" в Алеппо
12:52, 08 травня 2016Світ
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Збройні сили (ЗС) Туреччини завдали артилерійських і ракетних ударів по позиціях терористичної організації "Ісламська держава" в Алеппо.
REUTERS
Про це йдеться в повідомленні, поширеному Генштабом ЗС Туреччини, передає Анадолу.
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Внаслідок операції знищено 55 бойовиків, три транспортних засоби і три ракетні пускові установки терористів.
Як повідомили джерела в силах безпеки, позиції "Ісламської держави" були виявлені напередодні ввечері з допомогою засобів розвідки в районах Сура і Тал аль-Хишн на півночі Сирії, а також Барагідах і Кушакджик на північному сході країни.
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