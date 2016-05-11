У Сирії від важких поранень загинув російський військовий

В Сирії загинув військовослужбовець з РФ Антон Єригін. Про це повідомляє "РБК".

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За інформацією представника російського пункту базування "Хмеймім", військовий помер від важких поранень, отриманих після обстрілу бойовиками в сирійській провінції Хомс.

"В провінції Хомс, при виконанні завдань по супроводу автомобілів російського Центру примирення ворогуючих сторін, в результаті обстрілу бойовиками отримав важкі поранення російський військовослужбовець Антон Єригін", — сказав він.

Повідомляється, що військовослужбовця оперативно доставили в госпіталь, де медики дві доби боролися за його життя. Врятувати його не вдалося. Єригін представлений до державної нагороди посмертно.

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