Міністр оборони Польщі звинуватив колишню владу у приховуванні фактів про Смоленську катастрофу

Про це повідомляє РБК з посиланням на польське агентство PAP.

Мачеревич підкреслив, що влада «приховувала ключові документи», і в тому числі про останні етапи польоту Ту-154М і «дезінформувала суспільство». За словами міністра, Служба військової розвідки і контррозвідки не провела жодного аналізу наявної інформації про катастрофу під Смоленськом.

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«Вони надали прокуратурі перевірити дані, але так, щоб не можна було збагнути їх справжнє значення й реальний зміст, вони приховали ключові документи, у тому числі що відносяться до траєкторії Ту-154 в останній фазі польоту», — сказав Мачеревич.

«Служба взяла активну участь у фальсифікації і приховуванні інформації», — підкреслив він, зазначивши, що розслідування смоленської катастрофи прокуратурою також вимагає окремого аналізу. За його словами, були «підроблені десятки сертифікатів доступу до секретної інформації».

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Довідка УНІАН. 10 квітня 2010 року польський урядовий літак Ту-154 з 96 високопоставленими урядовцями на борту розбився при заході на посадку на військовий аеродром у російському Смоленську. Звідти польська делегація планувала відправитися на заходи до 70-ї річниці Катинської трагедії. Серед загиблих були президент Польщі Лех Качинський з дружиною.