У Путіна прокоментували виклик посла РФ "на килим" до МЗС Латвії через скандальні висловлювання у ЗМІ

Про це заявив журналістам прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков, коментуючи виклик Вешнякова в МЗС Латвії, передає ТАСС.

"Наскільки мені відомо, наш посол закликав не демонізувати Росію. До цього заклику можна тільки приєднатися", - сказав представник Кремля.

На думку Пєскова, такі слова посла "навряд чи можна розцінювати як будь-яке втручання у внутрішні справи і навряд чи взагалі це можна розцінювати як щось, що не відповідає дипломатичному статусу".

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Раніше УНІАН повідомляв, що МЗС Латвії звернуло увагу на емоційні висловлювання посла РФ Олександра Вешнякова у латвійських ЗМІ і викликало його "на килим".

Так, в інтерв'ю газеті "Вести Сегодня" Вешняков заявив, що в Латвії і низці інших країн західного світу спостерігається цілеспрямована демонізація Росії.

"Мета - послабити Росію. Для цього, мабуть, будь-які засоби хороші, у тому числі й відверта пропаганда. По приклади далеко ходити не треба: це недавній фільм Бі-бі-сі та фільм вже латвійського виробництва "Генеральний план", - зазначив посол.