МЗС Латвії викликало російського посла "на килим" після скандальних висловлювань у ЗМІ

Його викликали для пояснень, підтвердив прес-секретар міністерства Раймонд Янсонс, передає Delfi.

Посол запрошений в МЗС у четвер, 12 травня.

Так, в інтерв'ю газеті "Вести Сегодня" Вешняков заявив, що в Латвії і низці інших країн західного світу спостерігається цілеспрямована демонізація Росії.

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"Мета - послабити Росію. Для цього, мабуть, будь-які засоби хороші, у тому числі й відверта пропаганда. За прикладами далеко ходити не треба: це недавній фільм Бі-бі-сі та фільм вже латвійського виробництва "Генеральний план", - зазначив посол.

За словами Вешнякова, заважають міждержавним відносинам і спроби фальсифікувати історію та робота комісії, яка підраховує збитки від радянської окупації.

Ця робота абсолютно деструктивна і безперспективна, сказав посол, зазначивши, що в таких умовах немає підстав чекати поліпшення економічного співробітництва.

У свою чергу голова комітету Держдуми з міжнародних справ Олексій Пушков відреагував на виклик російського посла у МЗС Латвії.

"Незрозумілий виклик посла Росії Вешнякова в МЗС Латвії після його заяви, що латвійські ЗМІ Росію демонізують. Ризі треба частіше поглядати в дзеркало", — написав Пушков на своїй сторінці в Twitter.