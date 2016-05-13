При падінні вертольота на південному сході Туреччини загинули два пілоти
11:35, 13 травня 2016Світ
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В результаті падіння військового вертольота в провінції Хаккарі на південному сході Туреччини загинули дві людини.
REUTERS
За даними турецького Генштабу, вертоліт брав участь в антитерористичній операції і зазнав аварії через технічні несправності, що призвело до загибелі обох пілотів, передає kommersant.ru. В даний час в Генштабі займаються з'ясуванням обставин аварії.
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Як повідомляв УНІАН, в провінції Хаккарі на південному сході Туреччині розбився військовий вертоліт.
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