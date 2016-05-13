Розвідка Німеччини вперше в своїй історії звернулася по допомогу до приватної фірми

11:49, 13 травня 2016
Світ
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Федеральна розвідувальна служба Німеччини (BND) уклала контракт з консалтинговою фірмою Roland Berger, яка проведе аналіз діяльності відділу технічної розвідки. 

REUTERS

За інформацією низки німецьких видань колишній глава розвідки Гергард Шиндлер за погодженням з відомством канцлера Ангели Меркель доручив компанії перевірити функціонування системи контролю всередині відділу і над ним, передає українська редакція "Німецької хвилі". ЗМІ відзначають, що BND вперше за всю історію свого існування звернулася за допомогою до приватної фірми.

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Відділ технічної розвідки займається, перш за все, прослуховуванням і забезпеченням кібербезпеки. Він поставляє основну масу інформації BND. В останні роки цей підрозділ став мішенню для гострої критики у зв'язку з низкою шпигунських скандалів, які торкнулися BND. Американські спецслужби прослуховували телефонні розмови членів урядів союзних країн, а також європейські промислові компанії і інші організації в ЄС. Керівництво німецької розвідки звинувачували у сприянні стеженню. Крім того, BND сама прослуховувала союзників.

У ході розслідування цих скандалів на парламентському рівні з'ясувалося, що глава німецької розвідслужби часто не мав інформації про те, чим займалися його підлеглі з відділу технічної розвідки.

Консалтингова фірма Roland Berger до осені 2016 року має надати керівництву BND пропозиції щодо реформування відділу технічної розвідки і впровадження дієвої системи контролю.

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