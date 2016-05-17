Кемерон вважає, що ІДІЛ та Путін зацікавлені у виході Британії з ЄС

Про це політик заявив, відповідаючи на питання, після виступу, організованого Всесвітнім економічним форумом, передає РБК з посиланням на The Independent.

Кемерон відповів на критичні зауваження з приводу свого вислову минулого тижня про те, що вихід Великобританії з Євросоюзу може призвести до нового конфлікту в Європі.

Він заявив, що «ніколи не говорив про те, що якщо ми підемо в четвер, в п'ятницю вибухне третя світова війна». Прем'єр додав, що Путін був би радий Brexit, так само як і аль-Багдаді.

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Раніше Кемерон вже заявляв, що вихід країни з ЄС може зіграти на руку ворогам Великобританії. The Independent зазначає, що раніше він не згадував у цьому контексті ІД.