Туркменбаши на 17 років засадив свого колишнього прес-секретаря у в`язницю
12:14, 15 серпня 2006Світ
727
Про це повідомляє Радіо "Свобода"
Колишній прес-секретар Президента Туркменістану Какамурат БАЛЛІЄВ засуджений до 17 років ув`язнення. Про це повідомляє Радіо "Свобода" з посиланням на організацію, що базується у Відні, "Туркменська правозахисна ініціатива".
За її даними, процес над К.БАЛЛІЄВИМ проходив за закритими дверима, на засідання не пустили навіть родичів підсудного.
Невідомо також, які саме звинувачення були пред`явлені колишньому прес-аташе. До 2002 року він працював в апараті президента Сапармурата НІЯЗОВА, а потім керував газетою Міноборони Туркменії "Есгер". Минулого року газету удостоїли нагороди за пропаганду доробку С.НІЯЗОВА - "Рухнама".
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter