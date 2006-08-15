Туркменбаши на 17 років засадив свого колишнього прес-секретаря у в`язницю

Колишній прес-секретар Президента Туркменістану Какамурат БАЛЛІЄВ засуджений до 17 років ув`язнення. Про це повідомляє Радіо "Свобода" з посиланням на організацію, що базується у Відні, "Туркменська правозахисна ініціатива".

За її даними, процес над К.БАЛЛІЄВИМ проходив за закритими дверима, на засідання не пустили навіть родичів підсудного.

Невідомо також, які саме звинувачення були пред`явлені колишньому прес-аташе. До 2002 року він працював в апараті президента Сапармурата НІЯЗОВА, а потім керував газетою Міноборони Туркменії "Есгер". Минулого року газету удостоїли нагороди за пропаганду доробку С.НІЯЗОВА - "Рухнама".