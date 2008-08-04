Росія розраховує, що США вплинуть на Грузію

Росія розраховує, що США вплинуть на Тбілісі з огляду на загострення ситуації в зоні грузино-осетинського конфлікту. Про це статс-секретар - заступник міністра закордонних справ Росії Григорій Карасін заявив у телефонній розмові з заступником держсекретаря США Деніелом Фрідом.

"З російського боку висловлене глибоке занепокоєння через новий виток напруженості навколо Південної Осетії, протизаконні дії грузинської сторони щодо нарощування своїх збройних сил у регіоні, безконтрольне будівництво фортифікаційних споруд", - цитує повідомлення РІА "Новости".

"Росія вже закликала Тбілісі до відповідальної лінії і розраховує також на конструктивну дію з боку Вашингтона", - повідомив МЗС Росії.