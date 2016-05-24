Бої за Ель-Фалуджу: просування іракських урядових сил на позиції ІДІЛ триває (фоторепортаж)
17:18, 24 травня 2016Світ
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Агентство Reuters показало, як просувається наступ іракських урядових сил на місто Ель-Фалуджа, захоплене бойовиками "Ісламської держави" в 2014 році.
REUTERS
Федеральна поліція Іраку і шиїтські бійці почали наступ у понеділок, 23 травня.
Перші прямі зіткнення відбулися в районі Аль-Хаякіль на південних підступах до Фаллуджі. Іракські війська також підійшли до північного передмістя Гарма, щоб зачистити бойовиків, перш ніж почати наступ.
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Вночі іракська армія наносила удари і мінометні залпи по районах усередині міста, де, як вважають, розташовані об'єкти ІДІЛ.
На даний момент наступ триває.
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