Бої за Ель-Фалуджу: просування іракських урядових сил на позиції ІДІЛ триває (фоторепортаж)

17:18, 24 травня 2016
Світ
534 0

Агентство Reuters показало, як просувається наступ іракських урядових сил на місто Ель-Фалуджа, захоплене бойовиками "Ісламської держави" в 2014 році.

REUTERS

Федеральна поліція Іраку і шиїтські бійці почали наступ у понеділок, 23 травня.

Перші прямі зіткнення відбулися в районі Аль-Хаякіль на південних підступах до Фаллуджі. Іракські війська також підійшли до північного передмістя Гарма, щоб зачистити бойовиків, перш ніж почати наступ.

Читайте такожІракські сили ведуть бої з ІДІЛ біля Фаллуджі, обстрілюють центр міста

Вночі іракська армія наносила удари і мінометні залпи по районах усередині міста, де, як вважають, розташовані об'єкти ІДІЛ.

На даний момент наступ триває.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter