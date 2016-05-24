Бої за Ель-Фалуджу: просування іракських урядових сил на позиції ІДІЛ триває (фоторепортаж)

Федеральна поліція Іраку і шиїтські бійці почали наступ у понеділок, 23 травня.

Перші прямі зіткнення відбулися в районі Аль-Хаякіль на південних підступах до Фаллуджі. Іракські війська також підійшли до північного передмістя Гарма, щоб зачистити бойовиків, перш ніж почати наступ.

Читайте такожІракські сили ведуть бої з ІДІЛ біля Фаллуджі, обстрілюють центр міста

Вночі іракська армія наносила удари і мінометні залпи по районах усередині міста, де, як вважають, розташовані об'єкти ІДІЛ.

На даний момент наступ триває.