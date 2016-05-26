Путін назвав збереження російської мови питанням національної безпеки

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це Путін сказав на пленарному засіданні з'їзду Товариства російської словесності.

"Збереження російської мови, літератури та нашої культури – це питання національної безпеки, збереження своєї ідентичності в глобальному світі", - сказав Путін.

За його словами, РФ не раз переживала "докорінні переломи традиційних культурних засад і завжди черпала сили в поверненні до своїх духовних та історичних цінностей, а російська класична література, еталонна російська мова завжди були й залишаються основами цих цінностей".

"Правильно буде звернутися й до кращих світових традицій, до кращої світової практики, врахувати досвід колег із Королівського літературного товариства Великої Британії, Італійського інституту культури та іспанського Інституту Сервантеса, німецького Інституту Гете і китайського Інституту Конфуція, в тому числі в питаннях популяризації національних мов і культури за кордоном", - сказав Путін.

Читайте такожПерерве паузу: Путін вперше за півроку поїде до ЄС

Він назвав російську мову основою національної ідентичності. "Але не лише в цьому роль російської мови. Роль російської мови в такій багатоликій, багатонаціональній, красивій країні, як Росія, ще й у тому, щоб створювати єдину російську націю, бути мовою міжнаціонального спілкування", - сказав президент РФ.

Як повідомляв УНІАН, 1 березня 2014 року Путін "для захисту російськомовного населення" звернувся до Ради федерації РФ для отримання схвалення на введення в Україну російської армії. Пізніше це рішення верхньої палати російського парламенту офіційно було скасовано, однак Кремль продовжує за допомогою найманців і регулярних військових частин контролювати український Крим, а також частину Донецької та Луганської областей.