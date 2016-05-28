Французька профспілка має намір блокувати рух транспорту в містах проведення Євро-2016

Це буде здійснюватися до тих пір, поки владою не буде скасована суперечлива трудова реформа, заявив у п'ятницю, 27 травня, очільник транспортного відділу профспілки Патріс Кло, передає Deutsche Welle.

"Ми вирішили, що кожного дня, коли проходитимуть матчі, у відповідних містах федерація (профспілок. - Ред.) закликатиме до страйків", - цитує Кло інформагенція Reuters.

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Протести проти трудової реформи, які тривають у Франції вже кілька днів, зачепили різноманітні галузі економіки країни, зокрема нафтопереробну. Це створило неабиякий ажіотаж на автозаправках країни і може торкнутися також і авіації. Як заявив речник авіакомпанії Air France, служба з контролю за польотами Франції DGAC у п'ятницю висловилася за те, щоб французькі літаки, поки тривають страйки на нафтопереробних заводах і складах, здійснювали заправки пальним за кордоном, щоб мати змогу здійснити два повних рейси. Водночас він запевнив, що поки що дефіциту палива немає, і заходи є превентивними.