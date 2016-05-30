У Х'юстоні через безладну стрілянину загинули двоє людей і загорілася заправка

"Вогнем у відповідь одного з нападників було вбито, другого поранено і доставлено в місцеву лікарню", - розповіли в управлінні міської поліції, передає РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Серед поранених - два офіцери поліції. Одного поліцейського від смерті врятував куленепробивний жилет, другий був поранений в руку.

"Здається, це було випадковий, нічим не спровокований напад. Постраждалий 50-річний чоловік помер", - повідомили у поліції.

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За наявними відомостями, злочинці були озброєні напівавтоматичними гвинтівками AR-15, з яких вони розстріляли кілька приватних машин.

Вони також відкрили вогонь по співробітниках поліцейського спецназу і патрульному вертольоту, спішно спрямованим на місце подій.

Також повідомляється, що під час перестрілки сталася пожежа на розташованій поруч автозаправної станції. Поліція вважає, що загоряння спровокувала куля.

Як повідомляв УНІАН, 20 травня біля Білого дому у Вашингтоні відбулася стрілянина.