Біля Білого дому у Вашингтоні відбулася стрілянина

Про це повідомляє Washington Post.

В даний час вулиці біля резиденції президента заблоковані, а на даху Білого дому перебувають снайпери.

За даними поліції, один чоловік був поранений в результаті перестрілки біля західної частини території Білого дому. В даний час він знаходиться в лікарні в критичному стані.

Shooting on W. Executive Dr. PIO en route to 17th and Pennsylvania