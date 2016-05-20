Біля Білого дому у Вашингтоні відбулася стрілянина

Про це повідомляє Washington Post.

В даний час вулиці біля резиденції президента заблоковані, а на даху Білого дому перебувають снайпери.

За даними поліції, один чоловік був поранений в результаті перестрілки біля західної частини території Білого дому. В даний час він знаходиться в лікарні в критичному стані.

Shooting on W. Executive Dr. PIO en route to 17th and Pennsylvania — USPPNEWS (@usparkpolicepio) May 20, 2016

NBC News зазначає, що правоохоронні органи розшукують транспортний засіб, на якому міг їхати чоловік, який був поранений. Відзначається, що в нього стріляли після кількох наказів кинути зброю.

Президент США Барак Обама не перебував у цей момент у Білому домі.