Біля Білого дому у Вашингтоні відбулася стрілянина
22:54, 20 травня 2016Світ
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Білий дім у Вашингтоні оточили після того, як поруч з ним сталася стрілянина.
REUTERS
Про це повідомляє Washington Post.
В даний час вулиці біля резиденції президента заблоковані, а на даху Білого дому перебувають снайпери.
За даними поліції, один чоловік був поранений в результаті перестрілки біля західної частини території Білого дому. В даний час він знаходиться в лікарні в критичному стані.
Shooting on W. Executive Dr. PIO en route to 17th and Pennsylvania— USPPNEWS (@usparkpolicepio) May 20, 2016
NBC News зазначає, що правоохоронні органи розшукують транспортний засіб, на якому міг їхати чоловік, який був поранений. Відзначається, що в нього стріляли після кількох наказів кинути зброю.
Президент США Барак Обама не перебував у цей момент у Білому домі.
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