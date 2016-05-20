Біля Білого дому у Вашингтоні відбулася стрілянина

22:54, 20 травня 2016
Світ
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Білий дім у Вашингтоні оточили після того, як поруч з ним сталася стрілянина.

REUTERS

Про це повідомляє Washington Post.

В даний час вулиці біля резиденції президента заблоковані, а на даху Білого дому перебувають снайпери.

За даними поліції, один чоловік був поранений в результаті перестрілки біля західної частини території Білого дому. В даний час він знаходиться в лікарні в критичному стані.

NBC News зазначає, що правоохоронні органи розшукують транспортний засіб, на якому міг їхати чоловік, який був поранений. Відзначається, що в нього стріляли після кількох наказів кинути зброю.

Президент США Барак Обама не перебував у цей момент у Білому домі.

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