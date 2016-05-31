У Франції палять шини: Олланд має намір не здаватися у боротьбі з масовими протестами профспілок

Дорожній транспорт у Франції вже страждає від недостач пального на автозаправках, повідомляє Російська служба Бі-бі-сі.

Президент Франсуа Олланд раніше заявив, що не збирається здаватися у боротьбі з профспілками.

"Я продовжу свій курс, тому що я впевнений в правильності цих реформ", - сказав Олланд. Однак прем'єр-міністр Мануель Вальс дав зрозуміти, що в програму реформ можуть бути внесені зміни.

У сусідній Бельгії державні службовці також оголосили страйк на знак протесту проти скорочення бюджетних витрат.

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У вівторок бельгійські поліцейські, вчителі та багато держслужбовців приєднаються до машиністам поїздів і охоронцям в'язниць, які вже почали страйкувати.

Страйкарі протестують проти скорочення державних витрат, змін у законодавстві про тривалості робочого тижня, підвищення пенсійного віку.

У Франції очікуються додаткові перебої в роботі транспорту, так як працівники паризького метро збираються почати безстроковий страйк у четвер, а пілоти Air France також проголосували за початок страйку, вимагаючи підвищення заробітної плати.

Французькі авіадиспетчери заявили, що мають намір страйкувати між 3 і 5 червня.

У понеділок шість з восьми нафтопереробних заводів Франції були або закриті, або працювали на неповну потужність через дії страйкарів.

Незважаючи на незручності, що заподіюються страйками, 46% французів підтримують страйкуючих, згідно з опитуванням громадської думки, проведеного в неділю газетою Journal du Dimanche.

Уряд стверджує, що реформи, які дозволять роботодавцям більш вільно наймати і звільняти співробітників, необхідні для зниження рівня безробіття.