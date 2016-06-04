"Від Владивостока до Лісабона": Меркель виступила за рух РФ до єдиної економіки з Європою

Про це повідомляє 5 канал з посиланням на Frankfurter Allgemeine.

"Якщо це відбудеться, ми можемо негайно припинити санкції", - заявила канцлер.

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Вона також назвала російську агресію на Сході "громадянською війною за підтримки Росії". "Я переконана, що Росія поступово, крок за кроком рухається у бік загальної європейської економічної зони від Владивостока до Лісабона", - зазначила Меркель.