"Від Владивостока до Лісабона": Меркель виступила за рух РФ до єдиної економіки з Європою
23:36, 04 червня 2016Світ
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Канцлер Німеччини Ангела Меркель на з'їзді своєї партії "Християнський демократичний союз" заявила, що санкції Європейського Союзу щодо Росії будуть зняті тільки після того, як Україна відновить контроль над своїм кордоном.
REUTERS
Про це повідомляє 5 канал з посиланням на Frankfurter Allgemeine.
"Якщо це відбудеться, ми можемо негайно припинити санкції", - заявила канцлер.
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Вона також назвала російську агресію на Сході "громадянською війною за підтримки Росії". "Я переконана, що Росія поступово, крок за кроком рухається у бік загальної європейської економічної зони від Владивостока до Лісабона", - зазначила Меркель.
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