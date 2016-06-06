ООН: 20 тисяч людей втекли з сирійського міста Манбидж через бої

Якщо бої триватимуть, то цей район можуть залишити ще 216 тис. осіб, йдеться в заяві Управління ООН з координації гуманітарних питань, передає Бі-бі-сі.

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Повстанці з Демократичних сил Сирії за підтримки міжнародної коаліції почали наступ на позиції ісламістів на півночі Сирії 1 червня. Мета операції - перекрити бойовикам "Ісламської держави" доступ до турецького кордону. Повстанці намагаються взяти міста - Табка, Манбидж і Ракка.

Одночасно з півдня на Ракку, яка залишається оплотом джихадистів, наступає армія Сирії.

У Сирії з 2011 року війна забрала життя понад 250 тис. осіб. З лютого цього року в країні діє перемир'я, досягнуте за посередництва США і Росії.

Режим припинення вогню не поширюється на екстремістські організації "Ісламська держава", "Джебхат ан-Нусра" та інші формування, визнані Радою Безпеки ООН терористичними.