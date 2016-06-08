США розгорнуть у Середземному морі авіаносці, щоб врівноважити військову активність Росії

Так Вашингтон, за словами посадових осіб американського флоту, прагне врівноважити військову активність Росії і прискорити боротьбу проти "Ісламської держави", передає РБК з посиланням на Reuters.

"Гаррі Трумен" передасть чергування "Дуайту Ейзенхауеру", що йде у Перську затоку, який у свою чергу дозволить першому кораблю повернуться в США після восьмимісячного походу, розповів Reuters співрозмовник на борту "Трумена".

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Цей крок ВМС США співпаде з військовими навчаннями НАТО в Східній Європі та Туреччині, додало агентству високопоставлене джерело у Пентагоні.

За словами представника Європейського командування капітана Денні Ернандеса, "продовження походу "Трумена" і його рух у європейський театр разом з підключенням ударної групи "Ейзенхауера" сприятиме погіршенню положенню ІДІЛ і цілої низки відповідних переваг".

Ернандес також зазначив, що розгортання авіаносців має на меті сприяти таким операціями як "Атлантична рішучість" (Operation Atlantic Resolve).

Нагадаємо, 6 червня есмінець ВМС США Porter увійшов в акваторію Чорного моря на підтримку операції Atlantic Resolve ("Атлантична рішучість").