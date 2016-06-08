У небі над американським штатом Джорджія зіткнулися два винищувачі F-16

Про це заявили у військово-повітряних силах, Національній гвардії Південної Кароліни, яким належали літаки, повідомляє РБК з посиланням на CNN.

Обидва пілоти виконували «рутинні нічні операції в повітрі», йдеться в заяві. Вони встигли катапультуватися перед зіткненням.

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Як уточнює CNN, повідомлень про пошкодження на місці, де сталася аварія літаків, поки не надходило.

F-16 — багатофункціональний легкий винищувач, розроблений в США ще в 1970-х роках компанією General Dynamics. Зараз займається виробництвом цих літаків Lockheed Martin. З 1976 року було побудовано понад 4,5 тис. таких літаків.