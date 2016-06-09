Військові кораблі Китаю і Росії наблизилися до територіальних вод Японії

В Японії розслідують можливий зв'язок між переміщенням суден Китаю і Росії. Про це йдеться в заяві японського уряду, яке цитує Reuters, передає "РБК".

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У ніч на четвер, 9 червня, фрегат ВМФ Китаю проплив на відстані 24 морських милі (38 км) від території острова Сенкаку в Східно-Китайському морі, яку Японія вважає своєю (в Китаї острів відомий під назвою Дяоюйдао, КНР також оскаржує ці території). Практично в той же час поблизу острова з'явилися три кораблі ВМФ Росії.

У зв'язку з цим заступник міністра закордонних справ Японії Акитака Сайки вранці в четвер викликав китайського посла в Токіо, щоб "висловити серйозну стурбованість".

"Ми стурбовані тим, що цей крок призведе до ескалації напруженості", — заявив головний секретар кабінету міністрів Японії Йошіхіде Суга на прес-конференції в Токіо.

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За його словами, над цією ситуацією працюють відповідні міністерства. Крім того, Японія збирається тісно взаємодіяти з США в цьому питанні.

Також повідомляється, що практично одночасно з китайським кораблем близько до острова підійшли три кораблі ВМФ Росії, що викликало занепокоєння з боку Японії.

За словами Йошіхіде Сугі, уряд Японії розслідує цей факт, щоб визначити, чи були скоординовані дії кораблів Росії і КНР.

При цьому Міноборони КНР, відповідаючи на заяви влади Японії, назвало дії своїх кораблів законними.

"Жодна інша країна не має права робити необдумані зауваження з цього приводу", — говориться в повідомленні Міноборони, яке цитує агентство.

Російська влада поки офіційно не коментували цей інцидент.

Заступник помічника держсекретаря США Колін Віллетт повідомила агентству, що Держдепартамент знаходиться в контакті з японським урядом з цього питання.