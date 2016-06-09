У Міноборони РФ назвали причину катастрофи Су-27 у Підмосков'ї

Су-27, який розбився сьогодні вранці належав пілотажній групі "Русские витязи" і упав під час показових виступів, приурочених до відкриття пам'ятника авіаторам в Ашукіному (Підмосков'я). Про це з посиланням на джерела в екстрених службах регіону повідомляють "РИА Новости".

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"Пілот виконував фігури пілотажу на показових виступах, коли зазнав аварії. На уламках літака є відповідне маркування", — розповів співрозмовник агентства.

Зараз місце падіння літака поблизу села – оточене поліцією, пожежники проливають палаючі уламки винищувача. До найближчих житлових будинків — близько кілометра, руйнувань на землі немає.

За інформацією джерел, пошукова група виявила обидва самописці винищувача, вони знаходяться в задовільному стані. Аналіз "чорних ящиків" допоможе встановити причини події.

За попередніми даними, причиною катастрофи Су-27 стала відмова техніки, повідомили в управлінні прес-служби Міноборони РФ.

"Пілот літака Су-27 вжив усі можливі дії для відводу аварійної машини в бік від населеного пункту. Часу на катапультування пілота не залишалося", — йдеться в повідомленні.

Також повідомляється, що головком Повітряно-космічних сил РФ Віктор Бондарєв доручив припинити всі польоти винищувачів Су-27 до з'ясування причин авіакатастрофи в Підмосков'ї.

Нагадаємо, літак зазнав аварії за 2 км від села Муранове в Підмосков'ї. Він впав у лісосмузі, житлових будинків поруч немає, вибуху після падіння не було.

Поряд з Мурановим знаходиться населений пункт Ашукіне, де 9 червня заступник міністра оборони РФ Юрій Борисов і головнокомандувач Повітряно-космічними силами генерал-полковник Віктор Бондарєв відкрили пам'ятник авіаторам. На урочистій церемонії відкриття пам'ятника над Ашукіним пролетіли літаки пілотажної групи "Росские Витязи".